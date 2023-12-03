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Ракурс
Фейковий акаунт Умєрова у Телеграмі збирає дані, вдаючи офіційний канал інформації

Фейковий акаунт Умєрова у Телеграмі збирає дані, вдаючи офіційний канал інформації

3 гру 2023, 20:37
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Мережею шириться новина, нібито міністр оборони Рустем Умєров заявив про створення анонімного Telegram-бота від міністерства, де українські військові можуть написати скарги та пропозиції — ця інформація не відповідає дійсності.


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В Міноборони попередили, що Умєрова немає в Telegram, а поширення було від фейкової сторінки Умєрова. Існує тільки одна офіційна сторінка Міністерства оборони України (https://t.me/ministry_of_defense_ua), на якій жодних подібних повідомлень не було.

У Міноборони просять у жодному разі не писати на вказаний телеграм-бот та не поширюйте фейкову новину! Будьте уважними та фільтруйте інформацію.

Джерело: Ракурс


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