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россия привлекает к депортации украинских детей "жуткие негосударственные организации"
россия привлекает к депортации украинских детей «жуткие негосударственные организации»https://racurs.ua/n189981-rossiya-privlekaet-k-deportacii-ukrainskih-detey-jutkie-negosudarstvennye-organizacii.htmlРакурс
Пані посол США з особливих доручень Бет ван Шаак заявила, що білорусь залучена до викрадення українських дітей.
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У незаконному вивезенні також беруть участь недержавні організації, на кшталт ультраправих мотоциклетних спільнот.
Важливо, щоб злочин агресії був переслідуваний, аби автократи у всьому світі не вважали, що можуть робити те ж саме. Маємо довести, що міжнародна спільнота непохитно захищатиме територіальну цілісність та суверенітет. Ми шукаємо механізми", — заявила на конференції United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children у Торонто, передає Офіс Генпрокурора. пані посол Бет ван Шаак.
Американська дипломатка заявила, що дітей з України через окуповані території вивозять у росію, і далі у білорусь.
В цьому беруть участь доволі моторошні недержавні організації, такі як ультраправі байкерські спільноти, — заявила посол США з особливих доручень Бет Ван Скаак.
Вона підкреслила, що США залишаються непохитними у підтримці України й прагненні до справедливості, навіть на тлі інших конфліктів у світі. Але правосуддя вимагає довготривалих зусиль.
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