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россия привлекает к депортации украинских детей "жуткие негосударственные организации"

россия привлекает к депортации украинских детей «жуткие негосударственные организации»

3 дек 2023, 21:37
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Пані посол США з особливих доручень Бет ван Шаак заявила, що білорусь залучена до викрадення українських дітей.


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У незаконному вивезенні також беруть участь недержавні організації, на кшталт ультраправих мотоциклетних спільнот.

Важливо, щоб злочин агресії був переслідуваний, аби автократи у всьому світі не вважали, що можуть робити те ж саме. Маємо довести, що міжнародна спільнота непохитно захищатиме територіальну цілісність та суверенітет. Ми шукаємо механізми", — заявила на конференції United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children у Торонто, передає Офіс Генпрокурора. пані посол Бет ван Шаак.

Американська дипломатка заявила, що дітей з України через окуповані території вивозять у росію, і далі у білорусь.

В цьому беруть участь доволі моторошні недержавні організації, такі як ультраправі байкерські спільноти, — заявила посол США з особливих доручень Бет Ван Скаак.

Вона підкреслила, що США залишаються непохитними у підтримці України й прагненні до справедливості, навіть на тлі інших конфліктів у світі. Але правосуддя вимагає довготривалих зусиль.

Источник: Ракурс


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