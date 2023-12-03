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Ракурс
росія залучає до депортації українських дітей доволі моторошні недержавні організації

росія залучає до депортації українських дітей «моторошні недержавні організації»

3 гру 2023, 21:37
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Пані посол США з особливих доручень Бет ван Шаак заявила, що білорусь залучена до викрадення українських дітей.


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У незаконному вивезенні також беруть участь недержавні організації, на кшталт ультраправих мотоциклетних спільнот.

Важливо, щоб злочин агресії був переслідуваний, аби автократи у всьому світі не вважали, що можуть робити те ж саме. Маємо довести, що міжнародна спільнота непохитно захищатиме територіальну цілісність та суверенітет. Ми шукаємо механізми", — заявила на конференції United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children у Торонто, передає Офіс Генпрокурора. пані посол Бет ван Шаак.

Американська дипломатка заявила, що дітей з України через окуповані території вивозять у росію, і далі у білорусь.

В цьому беруть участь доволі моторошні недержавні організації, такі як ультраправі байкерські спільноти, — заявила посол США з особливих доручень Бет Ван Скаак.

Вона підкреслила, що США залишаються непохитними у підтримці України й прагненні до справедливості, навіть на тлі інших конфліктів у світі. Але правосуддя вимагає довготривалих зусиль.

Джерело: Ракурс


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