Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинские ракетчики уничтожили российский ЗРК "Панцирь"
Украинские ракетчики уничтожили российский ЗРК «Панцирь»https://racurs.ua/n189982-ukrainskie-raketchiki-unichtojili-rossiyskiy-zrk-pancir.htmlРакурс
Протягом доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Відбито понад 40 атак росіян.
.
Авіація сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження ворога, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир» противника, — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 3 грудня.
На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках ворог вів штурмові дії, успіху не мав.
На Запорізькому напрямку противник тричі безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, вів без успіху штурмові дії в районі Новопокровки.
Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...