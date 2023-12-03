Украинские ракетчики уничтожили российский ЗРК "Панцирь"

https://racurs.ua/n189982-ukrainskie-raketchiki-unichtojili-rossiyskiy-zrk-pancir.html

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Протягом доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Відбито понад 40 атак росіян.

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Авіація сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження ворога, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир» противника, — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 3 грудня.

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках ворог вів штурмові дії, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник тричі безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, вів без успіху штурмові дії в районі Новопокровки.

Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.