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Ракурс
Украинские ракетчики уничтожили российский ЗРК "Панцирь"

Украинские ракетчики уничтожили российский ЗРК «Панцирь»

3 дек 2023, 21:54
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Протягом доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Відбито понад 40 атак росіян.


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Авіація сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження ворога, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир» противника, — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 3 грудня.

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках ворог вів штурмові дії, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник тричі безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, вів без успіху штурмові дії в районі Новопокровки.

Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Источник: Ракурс


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