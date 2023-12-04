«Шахеды» пытались атаковать объект критической инфраструктуры на Прикарпатье. Фото:

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Ракурс

Об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області атакували російські дрони.

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Вночі, 4 грудня, українська протиповітряна оборона відбила чергову спробу завдати шкоди одному з таких об'єктів. На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території Прикарпаття. На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. Про це очільник Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук повідомила у Telegram.

Зазначається, що на місці падіння уламків «Шахедів» працюють відповідні служби.

Крім того, цієї ночі під час тривоги у повітряний простір Львівської області залетів один «Шахед». В обласній військовій адміністрації зазначили, що БПЛА постійно змінював курс. Збити його вдалося за межами Львівщини. В області не зафіксовано постраждалих чи руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня росіяни запустили з мису Чауда в окупованому Криму 23 ударних БПЛА Shahed-136/131. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев’яти областях України й захисники зуміли збити 18 «Шахедів».