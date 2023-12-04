росія запустила по Україні десятки «Шахедів». Фото:

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Масовану атаку ударних безпілотників по Україні здійснила російська федерація.

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У ніч на 4 грудня 2023 року ворог атакував 23-ма ударними БПЛА Shahed-136/131 з мису Чауда в окупованому Криму та запустив керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев’яти областях України. До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Захисники зуміли збити 18 «Шахедів» та одну КАР.

Нагадаємо, напередодні в збитому «Шахеді» українські військові виявили новий вид боєкомплекту масою майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками. Цей заряд може знищити житловий будинок.