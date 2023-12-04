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Дроны-камикадзе успешно атаковали нефтебазу в Луганске. Фото:
Беспилотники успешно атаковали нефтебазу в оккупированном Луганске (ФОТО)https://racurs.ua/n189988-bespilotniki-uspeshno-atakovali-neftebazu-v-okkupirovannom-luganske-foto.htmlРакурс
Нафтобаза в окупованому Луганську була атакована невідомими безпілотниками.
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Дрони-камікадзе завдали удару по нафтобазі у ніч проти 4 грудня. Внаслідок цього спалахнув один із резервуарів. Станом на ранок пожежу на нафтобазі локалізували. Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.
А за інформацією видання «Новини Донбасу», місцеві жителі почали повідомляти про вибухи вчора увечері. У мережі також почали з’являтися кадри, на яких видно, що після вибуху почалася пожежа.
Нагадаємо, вночі 26 листопада відбулася масована атака безпілотників на російську федерацію. Диктатура заявляла про знищення декілька БПЛА у Московській, Брянській, Тульській та Калузькій областях.
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