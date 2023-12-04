Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дроны-камикадзе успешно атаковали нефтебазу в Луганске. Фото:

Беспилотники успешно атаковали нефтебазу в оккупированном Луганске (ФОТО)

4 дек 2023, 10:49
999

Нафтобаза в окупованому Луганську була атакована невідомими безпілотниками.


.

Дрони-камікадзе завдали удару по нафтобазі у ніч проти 4 грудня. Внаслідок цього спалахнув один із резервуарів. Станом на ранок пожежу на нафтобазі локалізували. Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

А за інформацією видання «Новини Донбасу», місцеві жителі почали повідомляти про вибухи вчора увечері. У мережі також почали з’являтися кадри, на яких видно, що після вибуху почалася пожежа.

Нагадаємо, вночі 26 листопада відбулася масована атака безпілотників на російську федерацію. Диктатура заявляла про знищення декілька БПЛА у Московській, Брянській, Тульській та Калузькій областях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров