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Ракурс
Дрони-камікадзе успішно атакували нафтобазу в Луганську. Фото:

Безпілотники успішно атакували нафтобазу в окупованому Луганську (ФОТО)

4 гру 2023, 10:49
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Нафтобаза в окупованому Луганську була атакована невідомими безпілотниками.


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Дрони-камікадзе завдали удару по нафтобазі у ніч проти 4 грудня. Внаслідок цього спалахнув один із резервуарів. Станом на ранок пожежу на нафтобазі локалізували. Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

А за інформацією видання «Новини Донбасу», місцеві жителі почали повідомляти про вибухи вчора увечері. У мережі також почали з’являтися кадри, на яких видно, що після вибуху почалася пожежа.

Нагадаємо, вночі 26 листопада відбулася масована атака безпілотників на російську федерацію. Диктатура заявляла про знищення декілька БПЛА у Московській, Брянській, Тульській та Калузькій областях.

Джерело: Ракурс


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