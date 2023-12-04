В ВСУ рассказали, когда не будут объявлять тревогу из-за взлета МиГ-31К. Фото:

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Повітряну тривогу по всій Україні через вильоти російських винищувачів МіГ-31К не оголошуватимуть.

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Сирени не вмикатимуть у тому випадку, якщо буде відомо, що ці літаки не становлять загрозу. Однак дізнатися це не завжди можливо. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, партнери країн НАТО намагаються якомога швидше і повніше інформувати Київ про той чи інший виліт МіГ-31К.

Плюс є наша розвідка. Але не завжди є інформація, з ракетою він летить або без, це просто переліт, це бойовий виліт, або просто тренувальний політ… Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози, — тоді, звичайно, не оголошуватиметься тривога, — заявив він.

За словами Ігната, Повітряні сили у будь-якому випадку інформуватимуть про злети МіГів. Він також додав, керівництво держави доручило профільним міністерствам і відомствам розробити рішення про те, щоб вильоти носіїв «Кинджалів» не паралізували всю Україну.

Нагадаємо, у листопаді в Повітряних силах заявили, що в Україні і надалі будуть оголошувати повітряну тривогу при зльоті носія гіперзвукових ракет «Кинджал». Так діятимуть, бо у військових не завжди є інформація — чи це бойовий виліт, чи тренувальний.

Джерело: «РБК-Україна»