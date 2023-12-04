В Воздушных силах рассказали, что лучше всего сбивает "шахеды"

https://racurs.ua/n189999-v-vozdushnyh-silah-rasskazali-chto-luchshe-vsego-sbivaet-shahedy.html

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Німецькі самохідні зенітні установки Gepard показали найкращі результати у збитті російських безпілотників.

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Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю «РБК-Україна». Ці системи ППО передають Україні в межах міжнародної оборонної допомоги.

Йдеться про співвідношення витрат до ефективності ураження ворожих дронів, які атакують українські військові об'єкти та критичну інфраструктуру.

Треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard — це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії. Тому їх треба більше — і самих «Гепардів», і їхніх аналогів, — сказав Ігнат.

Самохідні зенітні установки Gepard з 2022 року передає Україні уряд Німеччини в межах військової допомоги.

Також Сполучені Штати викупили в Йорданії такі установки для України за кошти програми «Ініціатива сприяння безпеці в Україні» (USAI). Пентагон уклав відповідний контракт з компанією Global Military Products, наприкінці травня 2023 року.

Варто зауважити, що раніше ці Gepard належали Нідерландам і у 2013 році були продані Йорданії. У Нідерландах їм надали позначення Cheetah PRTL (Pantser Rups Tegen Luchtdoelen).

Головною відмінністю нідерландського варіанту Gepard від базового — інша РЛС виробництва підприємства Hollandse Signaalaparaten, HSA (на той час — підрозділу концерну Philips)

В Україні Gеpard став ефективною зброєю проти дронів-камікадзе Shahed, які застосовують російські окупанти. Установки, зокрема, захищають критичну інфраструктуру. Вони можуть боротися з повітряними цілями на відстані 3−4 км та уражати навіть дозвукові крилаті ракети.