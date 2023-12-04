Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Партнеры передали Украине дефицитные ракеты и современные зенитные комплексы
Партнеры передали Украине дефицитные ракеты и современные зенитные комплексыhttps://racurs.ua/n190000-partnery-peredali-ukraine-deficitnye-rakety-i-sovremennye-zenitnye-kompleksy.htmlРакурс
Партнери України передали дефіцитні ракети й сучасні зенітні комплекси.
.
Про це 4 грудня повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектора.
Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси, — повідомив президент.
За його словами, Україна нарощує власне виробництво зброї.
Уперше вийшли на показник шість «Богдан» на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще, — розповів Зеленський.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...