Партнери передали Україні дефіцитні ракети й сучасні зенітні комплекси

https://racurs.ua/ua/n190000-partnery-peredaly-ukrayini-deficytni-rakety-y-suchasni-zenitni-kompleksy.html

Ракурс

Партнери України передали дефіцитні ракети й сучасні зенітні комплекси.

.

Про це 4 грудня повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектора.

Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси, — повідомив президент.

За його словами, Україна нарощує власне виробництво зброї.