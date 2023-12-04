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Ракурс
Партнери передали Україні дефіцитні ракети й сучасні зенітні комплекси

Партнери передали Україні дефіцитні ракети й сучасні зенітні комплекси

4 гру 2023, 16:08
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Партнери України передали дефіцитні ракети й сучасні зенітні комплекси.


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Про це 4 грудня повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектора.

Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси, — повідомив президент.

За його словами, Україна нарощує власне виробництво зброї.

Уперше вийшли на показник шість «Богдан» на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще, — розповів Зеленський.

Джерело: Ракурс


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