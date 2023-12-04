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Партнери передали Україні дефіцитні ракети й сучасні зенітні комплекси
Партнери передали Україні дефіцитні ракети й сучасні зенітні комплексиhttps://racurs.ua/ua/n190000-partnery-peredaly-ukrayini-deficytni-rakety-y-suchasni-zenitni-kompleksy.htmlРакурс
Партнери України передали дефіцитні ракети й сучасні зенітні комплекси.
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Про це 4 грудня повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектора.
Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси, — повідомив президент.
За його словами, Україна нарощує власне виробництво зброї.
Уперше вийшли на показник шість «Богдан» на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще, — розповів Зеленський.
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