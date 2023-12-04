У США и Украины были разногласия по стратегии, тактике и времени начала контрнаступления - Washington Post

https://racurs.ua/n190012-u-ssha-i-ukrainy-byli-raznoglasiya-po-strategii-taktike-i-vremeni-nachala-kontrnastupleniya.html

Ракурс

Захід і США схилялися до точкового контрнаступу, водночас Залужний наполягав на операціях по всій лінії фронту.

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Про це йдеться у новій статті Washington Post.

США виступали за точковий контрнаступ ЗСУ на півдні, щоб українські війська вийшли до Азовського моря. Генштаб наполягав наступати ж у трьох місцях, щоб розтягнути лінію фронту для росіян.

Також Пентагон хотів, щоб штурм почався в середині квітня, щоб не дати росії продовжувати зміцнювати свої лінії укріплень. Натомість в Україні вагалися, наполягаючи, що вони не готові без додаткової зброї та підготовки.

Американські військові були впевнені, що механізована фронтальна атака на росіян можлива з тими силами, які має Україна. Моделювання показало, що реально досягти Азовського моря і відрізати росіян на півдні за 60−90 днів.

47 бригада за перші 24 години мала пройти 14 км до Роботиного, а потім звільнити Мелітополь.

Однак 70% військових 47-ї бригади вступили в бій, не маючи бойового досвіду. Щільність мінних полів та обстрілів перевищила всі очікування, втрати людей і техніки були надто великі, багато бійців «вперше переживали шок від бою».

Військові США казали, що Україна недопрацювала у військовій тактиці. Українські офіційні особи — що американці не розуміють, як технології змінили війну.

Американська розвідка була більш песимістично налаштована, ніж американські військові, оцінюючи шанси на успіх наступу як 50 на 50, зважаючи на потужну багатошарову оборону, яку росія побудувала протягом зими та весни.

Багато хто в Україні та на Заході недооцінив здатність росії відновлюватися після катастроф на полі бою і використовувати свої давні сильні сторони: живу силу, міни та готовність жертвувати життями в таких масштабах, які мало хто з інших країн може протиставити.

З наближенням очікуваного початку наступу ЗСУ побоювалися, що зазнають катастрофічних втрат, тоді як американські офіційні особи вважали, що без рішучого штурму втрати будуть більшими.