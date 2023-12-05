Неизвестные добрые беспилотники массированно атаковали оккупированный Крым

https://racurs.ua/n190021-neizvestnye-dobrye-bespilotniki-massirovanno-atakovali-okkupirovannyy-krym.html

Ракурс

Міністерство оборони рф повідомляє нібито про збиття 41 безпілотника, які українські військові запустили по об'єктах в окупованому Криму.

.

Про влучання російське Міноборони не уточнює. Проукраїнський Telegram-канал «Крымский ветер» пише, що в Керчі під удар міг потрапити суднобудівний завод «Залив» імені Б.Є. Бутоми.

Паблік пише, що ця інформація потребує перевірки.

На Керченському СРЗ наразі будують кілька військових кораблів. А 4 листопада українською ракетою там було знищено новий МРК «Аскольд», який здатний нести «Калібри».

Цієї ночі Кримський міст перекривався більш ніж на 4 години. Рух було зупинено о 3.25, відновлено — о 7.37. Таким чином, перекриття офіційно тривало 4 години 12 хвилин.

Як повідомляють росЗМІ, наразі це є одним із найтриваліших з моменту першої атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року.

Місцева влада подію поки не коментувала.

Крім того, частина українських дронів уночі атакувала нафтобазу під Феодосією, повідомляють російські телеграм-чати. Заявляється, що їх збило ППО, але уламки одного впали на територію бази. Резервуари її постраждали.