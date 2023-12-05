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Невідомі добрі безпілотники масовано атакували окупований Крим
Невідомі добрі безпілотники масовано атакували окупований Кримhttps://racurs.ua/ua/n190021-nevidomi-dobri-bezpilotnyky-masovano-atakuvaly-okupovanyy-krym.htmlРакурс
Міністерство оборони рф повідомляє нібито про збиття 41 безпілотника, які українські військові запустили по об'єктах в окупованому Криму.
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Про влучання російське Міноборони не уточнює. Проукраїнський Telegram-канал «Крымский ветер» пише, що в Керчі під удар міг потрапити суднобудівний завод «Залив» імені Б.Є. Бутоми.
Паблік пише, що ця інформація потребує перевірки.
На Керченському СРЗ наразі будують кілька військових кораблів. А 4 листопада українською ракетою там було знищено новий МРК «Аскольд», який здатний нести «Калібри».
Цієї ночі Кримський міст перекривався більш ніж на 4 години. Рух було зупинено о 3.25, відновлено — о 7.37. Таким чином, перекриття офіційно тривало 4 години 12 хвилин.
Як повідомляють росЗМІ, наразі це є одним із найтриваліших з моменту першої атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року.
Місцева влада подію поки не коментувала.
Крім того, частина українських дронів уночі атакувала нафтобазу під Феодосією, повідомляють російські телеграм-чати. Заявляється, що їх збило ППО, але уламки одного впали на територію бази. Резервуари її постраждали.
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