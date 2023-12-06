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Защитники Украины ликвидировали уже более 335 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

1270 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

6 дек 2023, 08:15
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 335 тис. 110 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 600 танків;
  • 10 тис. 456 одиниць бойових броньованих машин;
  • 8 тис. 24 одиниці артилерійських систем;
  • 919 одиниць РСЗВ;
  • 605 одиниць засобів ППО;
  • 324 одиниці літаків;
  • 324 одиниці гелікоптерів;
  • 6 тис. 83 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 570 крилатих ракет;
  • 22 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 532 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 153 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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