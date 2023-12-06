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Захисники України ліквідували вже понад 335 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
1270 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n190055-1270-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 335 тис. 110 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 600 танків;
- 10 тис. 456 одиниць бойових броньованих машин;
- 8 тис. 24 одиниці артилерійських систем;
- 919 одиниць РСЗВ;
- 605 одиниць засобів ППО;
- 324 одиниці літаків;
- 324 одиниці гелікоптерів;
- 6 тис. 83 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 570 крилатих ракет;
- 22 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 10 тис. 532 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 153 одиниці спеціальної техніки.
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