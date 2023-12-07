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ФСБ получила доступ к частным разговорам британских чиновников
ФСБ получила доступ к частным разговорам британских чиновниковhttps://racurs.ua/n190107-fsb-poluchila-dostup-k-chastnym-razgovoram-britanskih-chinovnikov.htmlРакурс
Велика Британія звинуватила ФСБ рф у спробі втручання в політичні процеси.
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Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив у Палаті громад, що проти двох осіб з хакерської групи Star Blizzard були запроваджені санкції, один з них — чинний офіцер ФСБ. Крім того, до британського МЗС викликали російського посла Андрія Келіна, повідомили в BBC.
Групу звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.
Докерті сказав, що російська ФСБ отримала доступ до приватних розмов британських високопосадовців.
За його словами, зібрано «величезну кількість даних» — з 2015 року хакерська група, яку пов’язують з ФСБ, вибірково збирала їх через фішинг. Цілями стали парламентарі, держслужбовці, журналісти.
Проти двох учасників хакерського угрупування Star Blizzard, одного з яких вважають офіцером ФСБ, були запроваджені санкції.
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