ФСБ отримала доступ до приватних розмов британських високопосадовців

https://racurs.ua/ua/n190107-fsb-otrymala-dostup-do-pryvatnyh-rozmov-brytanskyh-vysokoposadovciv.html

Ракурс

Велика Британія звинуватила ФСБ рф у спробі втручання в політичні процеси.

.

Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив у Палаті громад, що проти двох осіб з хакерської групи Star Blizzard були запроваджені санкції, один з них — чинний офіцер ФСБ. Крім того, до британського МЗС викликали російського посла Андрія Келіна, повідомили в BBC.

Групу звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.