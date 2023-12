Зруйноване російськими обстрілами місто Авдіївка Донецької області показали на новому відео.

.

Через обстріли та авіаудари ворога багато житлових будинків повністю зруйновано, а у дворах утворилися величезні. Поступово Авдіївка перетворюється на руїни. Відповідні кадри 7 грудня Міністерство оборони Великої Британії опублікувало у соцмережі X.

У ролику також показана підбита військова техніка російської армії. Зокрема, можна побачити танк, що звалився з містка через водойму і який лежить на боці в яру.

Британці також наголосили, що внаслідок російських штурмів у напрямку Авдіївки втрати окупаційного контингенту збільшилися майже вдвічі.

This is Avdiivka.



In 2022, Russia planned to seize the town, and the entire Donbas, in just 10−14 days.



Instead, recent assaults have resulted in a 90% increase in Russian casualties.



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/XBUulr7JAx