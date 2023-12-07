Разрушенная россиянами Авдеевка. Фото:

https://racurs.ua/n190120-novoe-video-iz-razrushennoy-avdeevki-pokazalo-britanskoe-minoborony.html

Ракурс

Зруйноване російськими обстрілами місто Авдіївка Донецької області показали на новому відео.

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Через обстріли та авіаудари ворога багато житлових будинків повністю зруйновано, а у дворах утворилися величезні. Поступово Авдіївка перетворюється на руїни. Відповідні кадри 7 грудня Міністерство оборони Великої Британії опублікувало у соцмережі X.

Це Авдіївка. У 2022 році росія планувала захопити місто і весь Донбас лише за 10−14 днів. Натомість нещодавні напади призвели до збільшення втрат серед росіян на 90%, — зазначили у відомстві.

У ролику також показана підбита військова техніка російської армії. Зокрема, можна побачити танк, що звалився з містка через водойму і який лежить на боці в яру.

Британці також наголосили, що внаслідок російських штурмів у напрямку Авдіївки втрати окупаційного контингенту збільшилися майже вдвічі.

This is Avdiivka.



In 2022, Russia planned to seize the town, and the entire Donbas, in just 10−14 days.



Instead, recent assaults have resulted in a 90% increase in Russian casualties.



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/XBUulr7JAx — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) December 7, 2023

Нагадаємо, окупаційна армія росії вже майже два місяці намагається оточити Авдіївку. Ворог зазнає колосальних втрат під час штурмів. У Силах оборони заявили, що втрати окупантів нараховують вже понад 15 тис. окупантів вбитими та пораненими. Також на Авдіївському напрямку загарбники втратили вісім літаків Су-25 та понад 600 одиниць техніки.