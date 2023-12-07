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Зруйнована росіянами Авдіївка. Фото:

Нове відео зі зруйнованої Авдіївки показало британське Міноборони

7 гру 2023, 20:48
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Зруйноване російськими обстрілами місто Авдіївка Донецької області показали на новому відео.


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Через обстріли та авіаудари ворога багато житлових будинків повністю зруйновано, а у дворах утворилися величезні. Поступово Авдіївка перетворюється на руїни. Відповідні кадри 7 грудня Міністерство оборони Великої Британії опублікувало у соцмережі X.

Це Авдіївка. У 2022 році росія планувала захопити місто і весь Донбас лише за 10−14 днів. Натомість нещодавні напади призвели до збільшення втрат серед росіян на 90%, — зазначили у відомстві.

У ролику також показана підбита військова техніка російської армії. Зокрема, можна побачити танк, що звалився з містка через водойму і який лежить на боці в яру.

Британці також наголосили, що внаслідок російських штурмів у напрямку Авдіївки втрати окупаційного контингенту збільшилися майже вдвічі.

Нагадаємо, окупаційна армія росії вже майже два місяці намагається оточити Авдіївку. Ворог зазнає колосальних втрат під час штурмів. У Силах оборони заявили, що втрати окупантів нараховують вже понад 15 тис. окупантів вбитими та пораненими. Також на Авдіївському напрямку загарбники втратили вісім літаків Су-25 та понад 600 одиниць техніки.

Джерело: Ракурс


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