рф усилила наступление на Покровск. Фото:

https://racurs.ua/n199148-rf-usilila-nastuplenie-na-pokrovsk-no-esche-ne-kontroliruet-gorod-pentagon.html

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Російська армія продовжує наступ у напрямку Покровська, але ЗСУ чинять запеклий опір.

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У районі Покровська тривають запеклі бої, в яких російські окупанти досягли певних успіхів. Однак точної інформації про захоплені території у Сполучених Штатів Америки немає. Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомила прес-службу Міноборони США.

Те, що ви бачите за межами Покровська, — це, знаєте, інтенсивні бої. У мене немає конкретної географічної інформації про те, що взяла росія. Ми знаємо, що в недавньому минулому вони домоглися певних успіхів, продовжуючи наступ у напрямку Покровська, — зазначив він.

У Пентагоні наголосили, що у Кремлі називають Покровськ своєю головною метою і подвоюють зусилля на Донбасі. Райдер наголосив, що у ході останнього «Рамштайну» союзники говорили про те, як краще підтримати Україну в захисті цих територій.

Також представник Міноборони США уточнив, що російські війська поки що не досягли Покровська і не наблизилися до його захоплення.

Нагадаємо, 7 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку непроста, але є певне покращення. Однак українські військові наголошують, що говорити про стабілізацію на цьому напрямку не доводиться.