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Ракурс
Повести раздавали на курорте «Косино». Фото:

Военкомы провели рейд в популярном оздоровительном центре Закарпатья (ВИДЕО)

7 дек 2023, 21:18
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Повістки роздавали в у одному найпопулярніших термальних курортів України.


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У четвер, 7 грудня, співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснили рейд на оздоровчо-рекреаційний комплекс «Косино» в Закарпатській області. Про це місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegram.

Зі слів очевидців, мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, — вручення повісток, — написав він.

Як відомо, комплекс «Косино» розташований в селі з однойменною назвою Берегівського району. До кордону з Угорщиною звідси менше кілометра. Ціни за номери розпочинаються від 8 тис. грн за ніч.

Раніше повідомлялося, що представники ТЦК почали проводити рейди у спортивних залах різних міст України. Зокрема, повістки роздавали у фітнес-центрах Ужгорода та Дніпра.

Нагадаємо, 1 грудня на засіданні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили питання щодо мобілізації. Президент Володимир Зеленський заявив, що «всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни». Глава держави тоді додав, що ці комплексні речі мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і пропозиції представити на наступному засіданні Ставки для затвердження.

Источник: Ракурс


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