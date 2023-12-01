Мобілізацію та плани на 2024 рік обговорили на засіданні Ставки. Фото:

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача провів президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 1 грудня.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі з фронту доповіли про ситуацію на передовій, також глава держави заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї. Влада вже готує оновлені запити для комунікації з міжнародними партнерами. Наступний тиждень буде важливим саме з точки зору такої комунікації. Про це Зеленський повідомив у Facebook.

Також на Ставці керівник Служби зовнішньої розвідки України доповідав щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року. Влада аналізує всі можливі сценарії на 2024-й рік. Зеленський переконаний, що «конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням дадуть Україні теж цілком конкретні результати».

Крім того, на засіданні обговорили питання щодо мобілізації. Глава держави наголосив, що «всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни».

І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни — і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови, — зазначив він.

Зеленський додав, що ці комплексні речі мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони. Всі пропозиції мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні деякі пропозиції вже були озвучені.

Нагадаємо, 1 грудня агентство Bloomberg повідомило, що новий план мобілізації українців на фронт лежить на столі Володимира Зеленського з червня, проте президент не піддається тиску військових скоріше підписати його. Цей план, вже схвалений Верховною Радою, передбачає зокрема зниження граничного віку з 27 до 25 років.