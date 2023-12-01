Bloomberg: чому Зеленський не підписує план мобілізації

https://racurs.ua/ua/n189892-zelenskyy-vidklav-mobilizaciu-dlya-molodi-bez-viyskovogo-dosvidu-bloomberg.html

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Новий план мобілізації українців на фронт лежить на столі Володимира Зеленського з червня, проте президент не піддається тиску військових скоріше підписати його.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Цей план, вже схвалений Верховною Радою, передбачає зокрема зниження граничного віку з 27 до 25 років. Це надасть армії додатково ще близько 140 тис. потенційних новобранців.

Президент Зеленський, проте, як пише агенція, нібито вимагає більш опрацьований проект, який би краще відповідав потребам країни, виснаженою війною і готується до ще однієї важкої військової зими.

Зокрема, як пише Bloomberg, президент хоче побачити, яких конкретних цілей можна досягти, прийнявши цей план, як буде розподілено по військових частинах новобранці і як буде організовано ротацію військовослужбовців, які провоювали на фронті 21 місяць.

План призову більшої кількості чоловіків до армії лежить на столі президента Володимира Зеленського з червня. Лідер воєнного часу досі не піддавався тиску з боку військових і не підписав його. Натомість минулого тижня Зеленський звернувся до свого уряду та вищого керівництва з проханням розробити більш комплексний пакет, який би краще відповідав потребам виснаженої війною нації, яка готується до бойових дій взимку.