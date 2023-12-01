Максим Єфімов вирішив скласти депутатський мандат. Фото:

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Ракурс

Народний депутат від групи «Довіра» Максим Єфімов складає депутатський мандат.

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Парламентар вирішив завершити роботу у Верховній Раді, бо йому бракує часу на парламентську діяльність. Увесь свій час депутат сконцентровує на справах прифронтового Краматорська Донецької області. Про це сам обранець 1 грудня повідомив у Facebook.

Як відомо, до ВРУ Єфімов пройшов як безпартійний самовисуванець за 48-м округом — місто Краматорськ.

Після складання Єфімовим мандату в парламенті залишиться 402 нардепи. Це рекордно мала кількість народних обранців. Конституційний склад Верховної Ради налічує 450 депутатів.

Нагадаємо, 25 листопада народний депутат Віталій Данілов написав заяву про дострокове складання мандату. Перед цим парламентар вийшов із фракції «Батьківщина», а у Раді нардеп був членом комітету з питань правоохоронної діяльності.