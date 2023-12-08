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Ракурс
Результаты голосования, фото: Ирина Геращенко

Рада поддержала евроинтеграционный закон о нацменьшинствах

8 дек 2023, 15:29
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Верховна Рада сьогодні, 8 грудня, голосами 317 народних обранців підтримала законопроект № 10288−1 про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

Нардеп наголошує, що таким чином Рада ухвалила всі закони, необхідні для початку офіційних переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Результати голосування, фото: Ірина Геращенко

Зазначається, що парламент ухвалив доопрацьовану версію законопроекту, з якого вилучили резонансну норму, котра передбачала поширення захисту і на російську мову з відстрочкою у п’ять років.

Важливо, що в залу винесли саме депутатський, а не урядовий законопроєкт, — наголошує Геращенко. — Виконуючи рекомендації Венеційської комісії, ми захистили суспільство від потенційного зниження ролі української мови в освіті, ЗМІ, книговидавництві та загроз русифікації країни.

Цей законопроект передбачає, що:

  • в політичній рекламі, приватних школах і університетах, класах нацменшин, медіа дозволятиметься використання мов Євросоюзу та нацменшин, окрім мови країни-агресора;
  • при цьому реклама має дублюватися українською, а вивчення української як державної мови буде обовʼязковим у всіх закладах освіти, хоча навчання може проводитися мовами ЄС.

Цей законопроєкт реалізує рекомендації Венеційської комісії на захист прав меншин, але це не стосується мови країни-агресора. І не на 5 років, як планував уряд, а безстроково! — наголошує Геращенко.

Источник: Ракурс


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