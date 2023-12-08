Рада підтримала євроінтеграційний закон про нацменшини

Результати голосування, фото: Ірина Геращенко

https://racurs.ua/ua/n190139-rada-pidtrymala-ievrointegraciynyy-zakon-pro-nacmenshyny.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 8 грудня, голосами 317 народних обранців підтримала законопроект № 10288−1 про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

Нардеп наголошує, що таким чином Рада ухвалила всі закони, необхідні для початку офіційних переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Зазначається, що парламент ухвалив доопрацьовану версію законопроекту, з якого вилучили резонансну норму, котра передбачала поширення захисту і на російську мову з відстрочкою у п’ять років.

Важливо, що в залу винесли саме депутатський, а не урядовий законопроєкт, — наголошує Геращенко. — Виконуючи рекомендації Венеційської комісії, ми захистили суспільство від потенційного зниження ролі української мови в освіті, ЗМІ, книговидавництві та загроз русифікації країни.

Цей законопроект передбачає, що:

в політичній рекламі, приватних школах і університетах, класах нацменшин, медіа дозволятиметься використання мов Євросоюзу та нацменшин, окрім мови країни-агресора;

при цьому реклама має дублюватися українською, а вивчення української як державної мови буде обовʼязковим у всіх закладах освіти, хоча навчання може проводитися мовами ЄС.