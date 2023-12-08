Верховная Рада приняла закон о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Фото:

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Закон про незалежність САП 8 грудня ухвалила Верховна Рада.

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Народні депутати підтримали в цілому законопроект про зміни до законодавства щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За відповідний проект закону № 10060 проголосували 298 депутатів. Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

Цим документом Антикорупційну прокуратуру виводять зі структури Офісу генерального прокурора та організовують в окремий орган прокуратури. Також передбачається вдосконалення процедури конкурсного відбору на адміністративні посади в САП та посади прокурорів

Закон також передбачає створення окремої процедури дисциплінарних проваджень щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також ухвалений документ визначає механізм підзвітності керівництва САП, яке ґрунтується на оцінці ефективності діяльності відомства.

Ухвалення закону про незалежність САП було ще однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу

Нагадаємо, 8 грудня Верховна Рада підтримала законопроект про збільшення штату Національного антикорупційного бюро. Таким чином, гранична чисельність штату Національного антикорупційного бюро України зросте з 700 до 1 тис. осіб.