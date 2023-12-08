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Ракурс
В Україні збільшать штат НАБУ, фото: НАБУ

Верховна Рада підтримала законопроект про збільшення штату НАБУ

8 гру 2023, 13:36
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Верховна Рада голосами 334 народних обранців підтримала в цілому законопроект № 10203−1, котрий передбачає збільшення чисельності НАБУ.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Таким чином, гранична чисельність штату Національного антикорупційного бюро України зросте з 700 до 1000 осіб. Законопроект передбачає, що конкурс на заміщення додаткових вакантних посад відбуватиметься поетапно:

  • у 2024 році — на 100 посад;
  • у 2025 році — на 100 посад;
  • у 2026 році — на 100 посад.

Це євроінтеграційний законопроєкт. І є одним з вимог Єврокомісії, — наголосив Гончаренко.

Джерело: Ракурс


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