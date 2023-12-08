Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении штата НАБУ

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Украине увеличат штат НАБУ, фото: НАБУ
Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении штата НАБУhttps://racurs.ua/n190135-verhovnaya-rada-podderjala-zakonoproekt-ob-uvelichenii-shtata-nabu.htmlРакурс
Верховна Рада голосами 334 народних обранців підтримала в цілому законопроект № 10203−1, котрий передбачає збільшення чисельності НАБУ.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Таким чином, гранична чисельність штату Національного антикорупційного бюро України зросте з 700 до 1000 осіб. Законопроект передбачає, що конкурс на заміщення додаткових вакантних посад відбуватиметься поетапно:
- у 2024 році — на 100 посад;
- у 2025 році — на 100 посад;
- у 2026 році — на 100 посад.
Це євроінтеграційний законопроєкт. І є одним з вимог Єврокомісії, — наголосив Гончаренко.
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