НАПК разрешили проверять имущество чиновников. Фото:

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Національному агентству з питань запобігання корупції дозволили можливість перевіряти майно, яке державні службовці набули ще до публічної служби.

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У п’ятницю, 8 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону № 10262, який надає НАЗК такі повноваження. За документ проголосували 308 депутатів. Цей закон був однією з важливих умов для подальшої євроінтеграції України. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Закон передбачає, що відтепер повноваження НАЗК не обмежуватимуться стосовно перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки. Це ж стосується і перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби.

Нагадаємо, в Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили про виявлення необґрунтованих активів або ознак незаконного збагачення на понад 255 млн грн у керівного складу працівників ТЦК.