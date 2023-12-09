Украина эвакуировала из Сектора Газа еще около 40 украинцев. Фото:

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Україна евакуювала із Сектора Газа ще 39 громадян.

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Додому 8 грудня повернули жінок та дітей. Місію з порятунку українців здійснили Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ України. Успішна евакуація українців із зони конфлікту стала можливою завдяки скоординованим та чітким діям співробітників української спецслужби та дипломатів. Про це ГУР повідомила у Facebook.

Зазначається, що евакуювали українців літаком авіакомпанії SkyUp Airlines. У розвідці наголосили, що у листопаді 2023 року із Сектору Газа вдалось вивезти 145 громадян України.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук раніше повідомляв, що за час тимчасового перемир’я посольство України в Ізраїлі отримало ще 146 звернень українських громадян, які бажають евакуюватися зі Сектора Газа.

Нагадаємо, у листопаді Єгипет почав пропускати із Сектору Газа іноземців — за заздалегідь складеними списками — і тяжко поранених два тижні тому. Зокрема, 13 листопада через КПП «Рафах» із Сектору Газа до Єгипту вибралися 826 власників іноземних паспортів і це була рекордна кількість іноземців, які евакуювалися з Сектора Газа за один день.