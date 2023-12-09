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ВРУ избрала нового председателя Комитета свободы слова вместо Нестора Шуфрича. Фото: Голос

Рада избрала нового председателя Комитета свободы слова вместо Шуфрича

9 дек 2023, 13:21
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Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина з фракції «Голос» головою парламентського комітету з питань свободи слова.


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Юрчишина призначено замість Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів. Про це парламентар Ярослав Железняк 9 грудня повідомив у Telegram.

Як відомо, народному депутату від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Нестору Шуфричу повідомили про підозру, а в його будинку Служба безпеки України провела обшуки. Під варту Шуфрича відправили 15 вересня, а 10 листопада запобіжний захід нардепу продовжили до 15 грудня 2023 року.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Верховній Раді зареєстрували кілька проектів постанов про призначення депутатів Ярослава Юрчишина з «Голосу» та Ростислава Павленка з «Європейської солідарності» на посаду голови парламентського Комітету з питань свободи слова.

Источник: Ракурс


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