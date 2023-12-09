Законопроект о судейской карьере приняла ВРУ. Фото:

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Законопроект про суддівську кар'єру ухвалила Верховна Рада.

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У другому читанні нардепи 244 голосами підтримали законопроект № 10140-д щодо змін у закон «Про судоустрій і статус суддів» й удосконалення процедур суддівської карʼєри. Цей проект закону був рекомендацією Єврокомісії та однією з умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною і ЄС щодо отримання Києвом макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Цей законопроект має спростити й пришвидшити добір в суди першої інстанції, скасувавши деякі етапи відбору і повторне екзаменування кандидатів. Також він скорочує процес навчання майбутніх суддів. Оскільки не всі кандидати будуть його проходити, це дозволить оперативно заповнити вакантні місця та зекономити на навчанні тих, хто не працюватиме суддею.

Закон передбачає, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України буде зобов’язана публікувати результати поіменного голосування, а рівень значення співбесіди у процедурі добору підвищиться. Згідно з нововведеннями, суддям з ліквідованих і реорганізованих судів не можна буде перевестися в інший суд без завершення кваліфікаційного оцінювання.

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект № 5420 щодо криміналізації контрабанди. У цьому документі була ухвалена редакція парламентського Комітету з правками на яких наполягав бізнес.