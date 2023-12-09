Ракурсhttps://racurs.ua/
В оккупированной Макеевке после прилета пожар эпических масштабов
В оккупированной Макеевке после прилета пожар эпических масштабов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190170-v-okkupirovannoy-makeevke-posle-prileta-pojar-epicheskih-masshtabov-video.htmlРакурс
Вибух і пожежа сталися 9 грудня в окупованій Макіївці.
.
Відповідні фото та відео публікують у місцевих телеграм-каналах.
Пожежа в Макіївці після прильоту — епічних масштабів. Схоже, знищено черговий склад ПММ окупаційної армії, — стверджує журналіст Денис Казанський.
Офіційно про влучання наразі не повідомляли ані у Збройних силах, ані окупанти.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...