В оккупированной Макеевке после прилета пожар эпических масштабов

https://racurs.ua/n190170-v-okkupirovannoy-makeevke-posle-prileta-pojar-epicheskih-masshtabov-video.html

Ракурс

Вибух і пожежа сталися 9 грудня в окупованій Макіївці.

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Відповідні фото та відео публікують у місцевих телеграм-каналах.

Пожежа в Макіївці після прильоту — епічних масштабів. Схоже, знищено черговий склад ПММ окупаційної армії, — стверджує журналіст Денис Казанський.

Офіційно про влучання наразі не повідомляли ані у Збройних силах, ані окупанти.