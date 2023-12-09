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Ракурс
В окупованій Макіївці після прильоту пожежа епічних масштабів

В окупованій Макіївці після прильоту пожежа епічних масштабів (ВІДЕО)

9 гру 2023, 15:11
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Вибух і пожежа сталися 9 грудня в окупованій Макіївці.


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Відповідні фото та відео публікують у місцевих телеграм-каналах.

Пожежа в Макіївці після прильоту — епічних масштабів. Схоже, знищено черговий склад ПММ окупаційної армії, — стверджує журналіст Денис Казанський.

Офіційно про влучання наразі не повідомляли ані у Збройних силах, ані окупанти.

Джерело: Ракурс


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