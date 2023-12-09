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В окупованій Макіївці після прильоту пожежа епічних масштабів
В окупованій Макіївці після прильоту пожежа епічних масштабів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190170-v-okupovaniy-makiyivci-pislya-prylotu-pojeja-epichnyh-masshtabiv.htmlРакурс
Вибух і пожежа сталися 9 грудня в окупованій Макіївці.
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Відповідні фото та відео публікують у місцевих телеграм-каналах.
Пожежа в Макіївці після прильоту — епічних масштабів. Схоже, знищено черговий склад ПММ окупаційної армії, — стверджує журналіст Денис Казанський.
Офіційно про влучання наразі не повідомляли ані у Збройних силах, ані окупанти.
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