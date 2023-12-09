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От 8,5 до 17 тыс. грн - Рада ввела штрафы за нарушение комендантского часа
От 8,5 до 17 тыс. грн — Рада ввела штрафы за нарушение комендантского часаhttps://racurs.ua/n190171-ot-8-5-do-17-tys-grn-rada-vvela-shtrafy-za-narushenie-komendantskogo-chasa.htmlРакурс
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект щодо адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.
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Відповідне рішення нардепи ухвалили у суботу, 9 грудня.
Передбачені штрафи від 8 500 до 17 000 грн для громадян і від 51 000 до 102 000 грн для бізнесу. У разі повторного порушення — сума штрафу подвоюється, — повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Нагадаємо, у більшості регіонів комендантська година діє з 0.00 до 5.00. Не запроваджували її тільки у Закарпатській області.
Під час комендантської години виходити на вулицю можна лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Обовʼязково мати із собою документи, що посвідчують особу.
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