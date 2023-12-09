Від 8,5 до 17 тис. грн - Рада запровадила штрафи за порушення комендантської години

https://racurs.ua/ua/n190171-vid-8-5-do-17-tys-grn-rada-zaprovadyla-shtrafy-za-porushennya-komendantskoyi-godyny.html

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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект щодо адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

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Відповідне рішення нардепи ухвалили у суботу, 9 грудня.

Передбачені штрафи від 8 500 до 17 000 грн для громадян і від 51 000 до 102 000 грн для бізнесу. У разі повторного порушення — сума штрафу подвоюється, — повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, у більшості регіонів комендантська година діє з 0.00 до 5.00. Не запроваджували її тільки у Закарпатській області.

Під час комендантської години виходити на вулицю можна лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Обовʼязково мати із собою документи, що посвідчують особу.