Из укрытия Авдеевского коксохимического завода эвакуировали 12 человек

https://racurs.ua/n190179-iz-ukrytiya-avdeevskogo-koksohimicheskogo-zavoda-evakuirovali-12-chelovek.html

Ракурс

12 людей, які переховувалися в укритті Авдіївського коксохімічного заводу, вдалося евакуювати.

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Про це повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш у коментарі «Суспільне.Донбас». З цими людьми зараз працює психолог.

За його словами, дев’ять чоловіків та три жінки, прийшли в укриття заводу ще на початку вторгнення та попросили прихистку.

Після виведення, вже місяць, мабуть, як вивели всіх працівників коксохіму, ці люди відмовились евакуйовуватись з заводу і залишались. Їх спочатку було 17, потім ми трьох вмовили, ще потім двох. Станом на вчора їх було 12, зараз вдалось всіх вмовити, всіх вивезли.

Українські Сили оборони ведуть бої на промзоні Авдіївки, але обставини критичні. Промзона Авдіївки може стати «сірою», Сили оборони готуються до найгірших ситуацій.

За даними місцевої влади, у місті Авдіївка Донецької області більше не залишилося дітей: їх усіх вдалося евакуювати.'

У серпні було відомо, що в місті залишається хлопчик, але його не могли знайти кілька місяців.