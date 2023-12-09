Российская армия применяет новую тактику в Крынках

https://racurs.ua/n190181-rossiyskaya-armiya-primenyaet-novuu-taktiku-v-krynkah-video.html

Ракурс

Російська армія застосовує нову тактику на плацдармі ЗСУ у Кринках.

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На свіжих відео від групи аеророзвідки «Птахи Мадяра» є ряд уражень БМП у районі Кринок чи сусідніх сіл, пишуть аналітики Deep State.

Ці кадри пов’язані з новою тактикою росіян — закидуванням піхоти в тил українських позицій.

Бійці з 35 ОБрМП розповідають, що ворог останні два дні почав на броні закидувати десант фактично нам в тил, не вступаючи в бій.

Перед початком процесу йде масована артпідготовка та авіаудари. Після висадки техніка рф закидає дими та тікає.

Але завдяки крутій роботі аеророзвідки та нашої артилерії, втекти далеко їм не дають, роблячи роботу, яку піхота в умовах плацдарму не має змоги виконати. Десант же вдається знищити в стрілецьких боях.