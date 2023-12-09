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Ракурс
В Киеве разрабатывают запуск челночного движения на невредимом участке "синей" линии метро

В Киеве разрабатывают запуск челночного движения на невредимом участке «синей» линии метро

9 дек 2023, 21:03
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Між станціями столичного метро «Деміївська» та «Теремки» все-таки можуть організувати курс поїздів.


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Влада розглядає можливість запуску човникового руху непошкодженим тунелем на ділянці між зачиненими станціями — поїзд рухатиметься в обидва боки по одній колії без обороту в кінцевих пунктах.

Про це 9 грудня повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами, інтервал руху такого потяга становитиме до півгодини.

Закриті станції метро у Києві дозволили використовувати як укриття. Йдеться про такі станції: «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки».

З 8 грудня на півроку закриють рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки». Рух зупиняють у зв’язку з проведенням термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська». Тунель почало затоплювати.

Источник: Ракурс


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