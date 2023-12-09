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В Киеве разрабатывают запуск челночного движения на невредимом участке "синей" линии метро
В Киеве разрабатывают запуск челночного движения на невредимом участке «синей» линии метроhttps://racurs.ua/n190185-v-kieve-razrabatyvaut-zapusk-chelnochnogo-dvijeniya-na-nevredimom-uchastke-siney-linii-metro.htmlРакурс
Між станціями столичного метро «Деміївська» та «Теремки» все-таки можуть організувати курс поїздів.
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Влада розглядає можливість запуску човникового руху непошкодженим тунелем на ділянці між зачиненими станціями — поїзд рухатиметься в обидва боки по одній колії без обороту в кінцевих пунктах.
Про це 9 грудня повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.
За його словами, інтервал руху такого потяга становитиме до півгодини.
Закриті станції метро у Києві дозволили використовувати як укриття. Йдеться про такі станції: «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки».
З 8 грудня на півроку закриють рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки». Рух зупиняють у зв’язку з проведенням термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська». Тунель почало затоплювати.
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