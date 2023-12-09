У Києві розробляють запуск човникового руху на неушкодженій ділянці «синьої» лінії метро

Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві розробляють запуск човникового руху на неушкодженій ділянці "синьої" лінії
У Києві розробляють запуск човникового руху на неушкодженій ділянці «синьої» лінії метроhttps://racurs.ua/ua/n190185-u-kyievi-rozroblyaut-zapusk-chovnykovogo-ruhu-na-neushkodjeniy-dilyanci-synoyi-liniyi-metro.htmlРакурс
Між станціями столичного метро «Деміївська» та «Теремки» все-таки можуть організувати курс поїздів.
.
Влада розглядає можливість запуску човникового руху непошкодженим тунелем на ділянці між зачиненими станціями — поїзд рухатиметься в обидва боки по одній колії без обороту в кінцевих пунктах.
Про це 9 грудня повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.
За його словами, інтервал руху такого потяга становитиме до півгодини.
Закриті станції метро у Києві дозволили використовувати як укриття. Йдеться про такі станції: «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки».
З 8 грудня на півроку закриють рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки». Рух зупиняють у зв’язку з проведенням термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська». Тунель почало затоплювати.
Загрузка...