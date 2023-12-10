Количество российских кораблей в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n190191-kolichestvo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 10 грудня, перебуває один ворожий корабель. Наразі в морі немає жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично завдають у ударів по Україні.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 11 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — п’ять суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.