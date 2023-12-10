Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине

https://racurs.ua/n190191-kolichestvo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 10 грудня, перебуває один ворожий корабель. Наразі в морі немає жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично завдають у ударів по Україні.

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 11 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — п’ять суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.