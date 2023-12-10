Россияне готовят очередной запрет для украинцев на ВОТ, фото: bigmir.net

https://racurs.ua/n190197-rashisty-gotovyatsya-zapretit-ukraincam-peredvijenie-transportom-na-vot-cns.html

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Рух автотранспорту з українськими номерами планують заборонити з 1 січня 2024 року.

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До таких дій ворог вдається в межах здійснюваної ним політики примусової паспортизації регіону, адже для заміни номера необхідно мати паспорт рф. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що сам рух на ТОТ можливий лише за наявності перепустки від окупаційної адміністрації, а всі перепустки діють фактично до кінця року й з 1 січня їх видача також можлива лише за російського паспорта.