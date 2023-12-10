Рашисти готуються заборонити українцям пересування транспортом на ТОТ — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n190197-rashysty-gotuutsya-zaboronyty-ukrayincyam-peresuvannya-transportom-na-tot-cns.htmlРакурс
Рух автотранспорту з українськими номерами планують заборонити з 1 січня 2024 року.
До таких дій ворог вдається в межах здійснюваної ним політики примусової паспортизації регіону, адже для заміни номера необхідно мати паспорт рф. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що сам рух на ТОТ можливий лише за наявності перепустки від окупаційної адміністрації, а всі перепустки діють фактично до кінця року й з 1 січня їх видача також можлива лише за російського паспорта.
Звертаємо увагу, що росіяни можуть видавати свої папірці й імітувати підтримку скільки завгодно, та це не змінює факту того, що вони окупанти й вороги для більшості місцевого населення. Відтак кожен рух їх фіксується, а Рух Опору продовжує свою діяльність, — наголошують у ЦНС й закликають повідомляти про зрадників у спеціальному чат-боті.