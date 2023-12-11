Сухопутные силы сообщили места жесточайших боев на восточном фронте

https://racurs.ua/n190228-suhoputnye-sily-soobschili-mesta-jestochayshih-boev-na-vostochnom-fronte.html

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Ворог продовжує ведення наступальних дій на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Командування Сухопутних сил ЗСУ 11 грудня опублікувало розширений аналіз бойових дій на східному фронті.

Генерал Олександр Сирський розповів, що для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, зазнає втрат у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві.

Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ з метою витіснення наших військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

Проводить без успіху штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території російської федерації для доукомплектування штурмових підрозділів.

Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту.

Попри складні умови та безперервні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі, виявляють високий професіоналізм, мужність та героїзм.

На Сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Не зважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс.

На відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.

Лише за листопад сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1 тис. 100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), на лівому березі Дніпра Херсонщини Сили оборони продовжують наземні операції, утримують позиції, а біля Кринок ведуть бої з ворогом.