Российскую ракету X-59 сбили на Запорожье

Рашисты совершили очередную ракетную атаку по Украине, фото: «Вечерний Киев»

https://racurs.ua/n190245-rossiyskuu-raketu-x-59-sbili-na-zaporoje.html

Ракурс

У Запорізькій області українські сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

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Про це сьогодні, 11 грудня, ввечері повідомляється на Фейсбук-сторінці повітряного командування «Схід».

Ще мінус одна в Запорізькій області. Знищено повітряних цілей — 1 КАР Х-59, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти завдали ракетного удару по Києву. Цього разу повітряну тривогу у столиці оголосили вже після вибухів.