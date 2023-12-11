Російську ракету X-59 збили на Запоріжжі

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Рашисти здійснили чергову ракетну атаку по Україні, фото: «Вечірній Київ»
Російську ракету X-59 збили на Запоріжжіhttps://racurs.ua/ua/n190245-rosiysku-raketu-x-59-zbyly-na-zaporijji.htmlРакурс
У Запорізькій області українські сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
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Про це сьогодні, 11 грудня, ввечері повідомляється на Фейсбук-сторінці повітряного командування «Схід».
Ще мінус одна в Запорізькій області. Знищено повітряних цілей — 1 КАР Х-59, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти завдали ракетного удару по Києву. Цього разу повітряну тривогу у столиці оголосили вже після вибухів.
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