Російську ракету X-59 збили на Запоріжжі

Рашисти здійснили чергову ракетну атаку по Україні, фото: «Вечірній Київ»

https://racurs.ua/ua/n190245-rosiysku-raketu-x-59-zbyly-na-zaporijji.html

Ракурс

У Запорізькій області українські сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

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Про це сьогодні, 11 грудня, ввечері повідомляється на Фейсбук-сторінці повітряного командування «Схід».

Ще мінус одна в Запорізькій області. Знищено повітряних цілей — 1 КАР Х-59, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти завдали ракетного удару по Києву. Цього разу повітряну тривогу у столиці оголосили вже після вибухів.