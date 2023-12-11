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Ракурс
Рашисти здійснили чергову ракетну атаку по Україні, фото: «Вечірній Київ»

Російську ракету X-59 збили на Запоріжжі

11 гру 2023, 19:57
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У Запорізькій області українські сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59.


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Про це сьогодні, 11 грудня, ввечері повідомляється на Фейсбук-сторінці повітряного командування «Схід».

Ще мінус одна в Запорізькій області. Знищено повітряних цілей — 1 КАР Х-59, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти завдали ракетного удару по Києву. Цього разу повітряну тривогу у столиці оголосили вже після вибухів.

Джерело: Ракурс


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