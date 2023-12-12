Клирика УПЦ МП задержали возле Молдовы вместе с нарушителями. Фото:

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Ракурс

Порушників державного кордону затримали в Одеській області біля кордону з Молдовою.

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Прикордонники схопили трьох чоловіків у рясах та одного в спортивному одязі. До церкви належав лише один чоловік. З’ясувалося, що раніше він працював у казначействі Київсько-Печерської лаври, а потім подався служити на Харківщину. Про це 12 грудня повідомила Державна прикордонна служба.

Однак згодом представник УПЦ Московського патріархату вирішив переправляти чоловіків за кордон і для цього вступив у змову зі своїм другом, який живе в одній із країн Євросоюзу. За допомогу в перетині кордону клірик брав 4 тис. дол. з людини.

Своїх «клієнтів» він переодягнув у богослужбовий одяг, відвіз до озера Кагул, де їх зустрів човен, і доставив пасажирів на протилежний берег. Чоловікам він сказав йти на світло, бо там уже нібито Молдова. Насправді ж порушників перевезли між двома українськими населеними пунктами, розділеними озером.

Прикордонники склали на затриманих протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, британське видання BBC повідомило, що майже 20 тис. чоловіків втекли з України від початку повномасштабної війни уникли призову до ЗСУ. Про втечу свідчать дані про нелегальний перетин кордону у сусідніх з Україною Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини.